МИД Молдавии решил вызвать посла России после отказа во въезде в страну главе Татарстана Минниханову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии решило вызвать посла России в Кишиневе Олега Васнецова после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Как заявил на брифинге представитель молдавского правительства Даниел Водэ, «премьер отметил необходимость изучения возможности объявить персоной нон грата одного из сотрудников посольства РФ из-за ненадлежащего поведения» делегации Татарстана в аэропорту Кишинева. Посол РФ в Молдавии будет вызван в МИД страны в среду, 19 апреля, и проинформирован о принятом решении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минниханова не пустили в Молдавию, назвав его нежелательным лицом. По прилете в Кишинев Минниханову и делегации республики заявили, что они являются «нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну». Им даже не дали выйти из самолета, однако причины такого решения не объяснили.