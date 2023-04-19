BI: Путин показал «средний палец» США, приняв в Москве министра обороны КНР Ли Шанфу

Владимир Путин Фото: REUTERS

В Америке сравнили решение президента России Владимира Путина о проведении в Кремле рабочей встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу с демонстрацией «среднего пальца» США. К таким выводам пришли в издании Business Insider.

«Само решение принять Ли у себя, по-видимому, является демонстрацией среднего пальца для США, которые в 2018 году ввели санкции против китайского чиновника», - пишет издание.

Авторы Business Insider полагают, что встреча российского лидера с министром обороны Китая стала оценкой геополитической координации двух стран в Европе и Азии, что является серьезным вызовом для Соединенных Штатов.

Напомним, рабочая встреча Путина с Ли Шанфу состоялась в Москве 16 апреля. На ней российский лидер отметил, что отношения РФ и КНР очень хорошо развиваются во всех сферах: экономической, социальной, культурной, образовательной и военной. Поездка в РФ стала для Ли Шанфу первой его командировкой за рубеж в качестве министра обороны Китая.