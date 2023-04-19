Сеул впервые допустил возможность оказания военной помощи Киеву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Южной Корее президент Юн Сок Ёль высказался о военной помощи Украине. Он впервые допустил возможность оказания военной помощи Киеву, утверждает Reuters.

По информации издания, это первое высказывание Сеула о готовности предоставить оружие Киеву спустя более года после исключения возможности поставок вооружения.

«В случае, если будет ситуация, с которой международное сообщество не смирится, к примеру – крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезные нарушения военных законом, нам станет сложно говорить только о гуманитарной или финансовой помощи», - приводит его слова Reuters.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты прослушивали разговоры как минимум двоих высокопоставленных чиновников Южной Кореи. Об сообщало издание New York Times, основываясь на данных об утечке секретных документов Пентагона.