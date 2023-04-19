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НовостиПолитика19 апреля 2023 9:42

Посольство РФ потребовало от МИД Финляндии объяснить арест российских гособъектов

У ведомства хотят узнать, как арест соотносится с нормами международного права об иммунитете госсобственности РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посольство РФ потребовало от МИД Финляндии объяснить арест российских гособъектов

Посольство РФ потребовало от МИД Финляндии объяснить арест российских гособъектов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с требованием объяснить решение об аресте государственных объектов РФ.

Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии, от финского МИД потребовали разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности.

Напомним, в Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры. По информации газеты Helsingin sanomat, судебные приставы приняли решение неделю назад из-за санкций Евросоюза. Под арест попали семь квартир в Хельсинки, связанные с теми, кто находится под ограничениями ЕС.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии заморозили российские активы на сумму 187 миллионов евро, в том числе недвижимость, акции, автомобили, яхты и самолеты. Под эти санкции попали в частности активы российского олигарха Геннадия Тимченко, которому в Финляндии принадлежит многофункциональная спортивная крытая арена Helsinki-halli.