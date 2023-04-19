Посольство РФ потребовало от МИД Финляндии объяснить арест российских гособъектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с требованием объяснить решение об аресте государственных объектов РФ.

Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии, от финского МИД потребовали разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности.

Напомним, в Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры. По информации газеты Helsingin sanomat, судебные приставы приняли решение неделю назад из-за санкций Евросоюза. Под арест попали семь квартир в Хельсинки, связанные с теми, кто находится под ограничениями ЕС.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии заморозили российские активы на сумму 187 миллионов евро, в том числе недвижимость, акции, автомобили, яхты и самолеты. Под эти санкции попали в частности активы российского олигарха Геннадия Тимченко, которому в Финляндии принадлежит многофункциональная спортивная крытая арена Helsinki-halli.