Полиция Украины начала блокировать вход в Киево-Печерскую лавру

Полиция Украины блокирует вход в Киево-Печерскую лавру Фото: REUTERS

Сотрудники украинской полиции пришли на территорию Киево-Печерской лавры, где начали блокировать вход в помещение. Об этом в среду, 19 апреля, сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.

В сообщении уточняется, что на данный момент около одного из зданий храма находится примерно шесть полицейских, один из которых начал вести переговоры с митрополитом Климентом.

В местных соцсетях говорится о том, что комиссия Минкультуры Украины в присутствии правоохранительных органов опечатала один из корпусов храма, а адвокаты монастыря называют данные действия нелегальными.

На защиту Киево-Печерской лавры вышли верующие, которые с иконами в руках устроили крестный ход за комиссией из Минкульта Украины.

Напомним, ранее украинские власти поставили монахам УПЦ ультиматум, заявив о необходимости покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта этого года из-за якобы найденных нарушений монастырем договора по использованию госимущества.

Минюст Украины в одностороннем порядке разорвал договор аренды с монахами Киево-Печерской лавры, которые тем временем подали в суд иск, пытаясь оспорить свое выселение.