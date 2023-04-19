Песков допустил провокации Украины после встречи Лукашенко с Пушилиным

Песков прокомментировал решение Киева отозвать посла из Минска
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавнее решение Киева отозвать украинского посла в Минске, призвал не исключать украинские провокации в отношении Белоруссии после встречи белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным.
Напомним, сегодня, 19 апреля, Министерство иностранных дел Украины выступило с осуждением встречи белорусского лидера и врио главы ДНР, которая состоялась в Минске, приняв также решение отозвать украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима для дальнейшего проведения консультаций.
«Внимание обратили. Провокаций исключать нельзя», - заявил представитель Кремля, в среду, 19 апреля, комментируя вопрос о том, обратили ли в Кремле внимание на отзыв украинского посла из Минска.