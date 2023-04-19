Французы возмутились новым пакетом антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали лидеров “Большой семерки” за разработку одиннадцатого пакета антироссийских санкций и угрозы тем, кто помогает Кремлю обходить ранее введенные ограничения.

“G7 представляет менее десяти процентов населения мира, но хочет навязать "американские ценности" всему миру!”, – возмутился один из читателей.

“Очень демократично: правительство запугивает тех, кто хочет сотрудничать с Россией”, – поддержал другой читатель.

Некоторые читатели выразили опасения, что очередные санкции против России в очередной раз ударят по простым европейцам. Сайт KP.RU рассказывал о неожиданном для Евросоюза промежуточном итоге экономического давления Запада на Россию. Попытки «наказать» Россию привели к росту мировых цен на энергоресурсы, а отказ Европы от российской нефти и газа легко компенсировали другие страны, в то время как на Западе закрываются заводы и взлетают цены.