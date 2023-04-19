В Госдуме губернаторам предложили сделать в регионах нерабочими днями с 2 по 5 мая 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы РФ от «Новых людей» Владислав Даванков направил от своей фракции обращение губернаторам с просьбой сделать 2-5 мая 2023 года нерабочими днями, продлив таким образом выходные. Об этом заявили в пресс-службе партии.

«Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Даванков заявил, что на данный момент людям нужны «по-настоящему длинные выходные», так как граждане ощущают симптомы депрессии, призвав также «дать людям нормально отдохнуть».

Напомним, дополнительные выходные будут в связи с Днем Победы и Праздником Весны и Труда. Ожидается семь нерабочих дней - с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая этого года.