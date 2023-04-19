Оппозиция Южной Кореи назвала трагедией слова президента о военной помощи Украине

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль высказался о военной помощи Украине и впервые допустил возможность оказания военной помощи Киеву.
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Оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи, которая занимает большинство мест в парламенте, раскритиковала позицию правительства о предоставлении Украине военной помощи. Оппозиция назвала это «трагедией».
«Заявление президента Юн Сок Ёля иностранному СМИ о возможных поставках летальных вооружений Украине, не может не шокировать наших граждан, в 20 веке переживших самую ужасную войну и более всего ценящих мир. Эти слова не отвечают духу конституции страны, говорящей о мире во всем мире», — заявила представитель партии Сон Соль.
Также она отметила, что согласно закону о внешней торговле, поставка оружия за границу не с целью экономического экспорта невозможна. При этом офис президента Южной Кореи и разведывательные органы знали это. Сон Соль подчеркнула, что правительство односторонне поддерживает позицию США и это настоящая трагедия.
Представитель оппозиции призвала правительство страны подтвердить принцип непредоставления оружия одной из сторон какого-либо конфликта, сообщает РИА Новости.
Напомним, Южнокорейский президент Юн Сок Ёль высказался о военной помощи Украине и впервые допустил возможность оказания военной помощи Киеву.
На его заявление отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и пригрозил Южной Корее поставками новейшего российского вооружения КНДР.