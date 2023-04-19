Песков опроверг слухи о якобы подготовке Россией диверсий на энергообъектах в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публикации западных СМИ о якобы подготовке Россией диверсий на энергетических объектах Европы ошибочны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эти средства массовой информации ошиблись в своем расследовании. Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию», – сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе брифинга.

Песков посоветовал западным СМИ больше внимания уделять теме диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Как отметил представитель Кремля, им необходимо больше акцентироваться на необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования подрывов этих трубопроводов.

Напомним, ранее были опубликованы подробности совместного расследования журналистов Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. В нем утверждается, что Россия якобы планирует диверсии на энергетических объектах в этих странах.