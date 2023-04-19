Минобороны Китая: визит главы ведомства в Россию говорит о росте доверия между странами

Министр обороны КНР посетил Москву 16 апреля 2023 года Фото: стоп-кадр | видео встречи

Министерство обороны Китая заявило, что визит главы оборонного ведомства КНР в Москву является демонстрацией углубления взаимного сотрудничества и роста доверия между странами.

“Министр обороны Ли Шанфу с 16 по 19 апреля по приглашению находился в России, он провел искренние и дружественные встречи и переговоры с российскими государственными и военными руководителями, было достигнуто много договоренностей и богатых результатов”, – сообщили в ведомстве

Напомним, министр обороны КНР Ли Шанфу встретился с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве 16 апреля 2023 года. В конце марта Россию посещал и глава КНР Си Цзиньпин.

Американский телеканал ABC7 заявлял: “Визит подал убедительный сигнал западным лидерам, союзным с Украиной – их усилия по изоляции Москвы не увенчались успехом”.

Сайт KP.RU рассказывал, почему Запад внимательно следит за сближением Москвы и Пекина. Некоторые эксперты считают, что союз России и Китая угрожает доминирующему положению США и их союзников на мировой арене.