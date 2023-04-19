Компания Эн+ запускает собственный бренд отелей ЛЕГЕНДА

Эко-курорт "Гладенькая". Фото предоставлено пресс-службой

Российский производитель алюминия и возобновляемой энергии Эн+ представил собственный гостиничный бренд ЛЕГЕНДА (LEGENDA Hotels), который будет включать в себя сеть отелей категории 4*, расположенных в самых привлекательных для туристов регионах России.

Входящая в состав Группы Эн+ Управляющая компания «Группа Отелей ЛЕГЕНДА (LEGENDA)» — один из ведущих российских девелоперов в сфере гостеприимства и туризма. В настоящее время в портфолио компании насчитывается более 20 разноформатных объектов в управлении, включая эко-курорты «Гладенькая», «Гора Соболиная», аэроотель в Красноярске, отель на острове Сахалин – ЛЕГЕНДА, Сахалин (Пасифик Плаза) и др. В планах развтиия компании уже порядка 40 проектов по всей России - от Калининграда до Дальнего Востока. Основным регионом развития бренда станет Сибирь.

«Россия – уникальная страна с точки зрения возможностей для туристического отдыха, привлекающая ежегодно более 63 млн человек. Уверены, что их число будет расти, в том числе и за счет развития новых направлений и туристической инфраструктуры, включая современные отели, отвечающие мировым стандартам комфорта и безопасности, — отметила генеральный директор управляющей компании Елена Фролова. - Мы понимаем, насколько разные ожидания и потребности у гостей, приехавших в городской или загородный отель, аэроотель или санаторий. Наш бренд отелей 4* – LEGENDA Hotels по всей стране предложит своим гостям уникальную атмосферу гостеприимства, сочетающую в себе продуманность отдыха до мелочей и высокое качество обслуживания. Мы растем и развиваемся, и достигли этапа, когда готовы объединить все наши объекты под одним брендом. Уверена, что многолетний опыт в туристическом и отельном бизнесе и профессиональные компетенции команды позволят держать марку бренда в любой точке на карте России».