Глава Минобрнауки Фальков анонсировал изменения в перечнях специальностей высшего образования

Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что перечень специальностей высшего образования будет изменен. Причем, произойдет это уже в ближайшее время, стало известно в ходе расширенного заседания Российского союза ректоров в МГУ.

По словам министра, перечень специальностей и направлений давно нуждается в пересмотре и переосмыслении.

«На данный момент понятно, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования должен быть переработан нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда», - отметил Фальков.

Кроме того, министр заявил о том, что новая система высшего образования в России будет трехступенчатой. Планируется ввести базовое, специализированное образование и аспирантуру. Таким образом, по словам Фалькова, новая система в России сделает высшее образование более доступным.