Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 11:24

Глава Минобрнауки Фальков анонсировал изменения в перечнях специальностей высшего образования

Нововведения произойдут уже в самое ближайшее время
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков.

Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что перечень специальностей высшего образования будет изменен. Причем, произойдет это уже в ближайшее время, стало известно в ходе расширенного заседания Российского союза ректоров в МГУ.

По словам министра, перечень специальностей и направлений давно нуждается в пересмотре и переосмыслении.

«На данный момент понятно, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования должен быть переработан нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда», - отметил Фальков.

Кроме того, министр заявил о том, что новая система высшего образования в России будет трехступенчатой. Планируется ввести базовое, специализированное образование и аспирантуру. Таким образом, по словам Фалькова, новая система в России сделает высшее образование более доступным.