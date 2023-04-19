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НовостиВ мире19 апреля 2023 11:24

Глава МВД Турции заявил о давлении Запада на Анкару из-за президентских выборов в стране

Предстоящие выборы полностью изменят республику, поэтому США и Европа оказывают на нее давление, объяснил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МВД Турции заявил о давлении Запада на Анкару из-за президентских выборов в стране

Глава МВД Турции заявил о давлении Запада на Анкару из-за президентских выборов в стране

Фото: Юлия СМИРНОВА

Страны запада пытаются оказать давление на Турцию в преддверии президентских выборов в республике, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Как заявил глава МВД Турции на встрече с молодежью в Стамбуле, предстоящие выборы полностью изменят республику, поэтому США и Европа оказывают на нее давление. По словам Сойлу, Вашингтон «продолжает терять авторитет», а «Европы как таковой не существует», поскольку она является лишь «составом в конвое Америки».

Напомним, глава турецкого МВД высказался о нынешней ситуации на политической арене, заявив, что США ненавидит весь мир. По его мнению, пешками Соединенных Штатов в Африке являются европейские страны. Также он указал, что лидеры стран Евросоюза постоянно дискредитируются, население стареет, а сама Европа испытывает трудности в производстве. Сойлу подчеркнул, что государства ЕС не обладают суверенитетом.