Украинский посол признал успехи России в спецоперации

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Фото: YouTube

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Россия в ходе проведения специальной военной операции добилась определенных успехов. Об этом сообщает портал Newsweek.

Одним из главных достижений России в ходе СВО Пристайко назвал сухопутный коридор в Крым. Именно это позволяет РФ начать переговоры сейчас.

«Можно утверждать, что они многого достигли, поэтому они могут вести переговоры в настоящее время», - отметил дипломат.

Также Пристайко назвал «нездоровым» огромное число надежд на контрнаступление украинской стороны. Если что-либо пойдет не по плану, то от Киева могут начать требовать сесть за стол переговоров с Москвой, заключил политик.

Напомним, с 24 февраля 2022 года идет специальная военная операция на Украине. Президент России Владимир Путин обозначил целью спецоперации денацификацию и демилитаризацию украинской стороны. «Россия не может чувствовать себя в безопасности под угрозой с современной Украины. Обстоятельства требуют решительных действий. Народные республики Донбасса обратились за просьбой о помощи», - говорил Владимир Путин в своем обращении 24 февраля.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов говорило о том, что ВСУ столкнутся с проблемами при контрнаступлении. Без поддержки авиации их ждет разгромное поражение, говорится в статье.

О вероятном контрнаступлении высказывался и Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил о полной готовности российских сил к ранее анонсированному весеннему контрнаступлению Киева и отметил, что у них нет никаких шансов.