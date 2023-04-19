Более 180 горняков эвакуируют с шахты «Распадская» в Кузбассе из-за пожара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар, оттуда эвакуируют горнорабочих, сообщили в экстренных службах региона.

По информации РИА Новости, проводится эвакуация 181 шахтера. Все горняки находятся на связи, причины пожара пока неизвестны.

Как сообщается в Telegram-канале главы Кемеровской области, возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты военизированной горноспасательной части.

Напомним, в ноябре 2021 года в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, унесшая жизни 51 человека. В Ростехнадзоре назвали две группы причин - технические и организационные. В первом случае к аварии привели загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.