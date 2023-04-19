Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 апреля 2023 11:56

Упавший беспилотник без опознавательных знаков нашли в лесу в Тульской области

Угрозы населению и инфраструктуре нет
Екатерина КОСОБОКОВА
Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Упавший беспилотник был найден в лесополосе в Щекинском районе Тульской области в среду, 19 апреля. На нем нет опознавательных знаков, проинформировали власти региона.

«Девятнадцатого апреля в Щекинском районе в лесополосе обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности», - сказано в сообщении комитета Тульской области по региональной безопасности.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Населению и инфраструктуре ничего не угрожает, отметили власти.