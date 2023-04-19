В МИД России заявили, что IT-компании из США помогают Украине в распространении данных экстремистов

МИД России заявил, что IT-компании из США помогают Украине в распространении данных экстремистов Фото: REUTERS

Американские IT-компании помогают Украине распространять информацию экстремистских организаций. Об этом сказано в докладе министерства иностранных дел РФ, который был посвящен правам человека на Украине.

«Заметное содействие Киеву оказывают американские IT-компании. Как известно, администрация и модераторы YouTube не возражают против распространения информации экстремистскими организациями», - сказано в докладе, где в пример приведены такие организации, как запрещенные в России «Правый сектор»* и «Азов»*.

Ведомство назвало YouTube одной из ключевых площадок для того, чтобы распространять подобные фейки во время проведения специальной военной операции на украинской территории.

Напомним, ранее Центр общественных связей Федеральная служба безопасности (ЦОС ФСБ) заявил, что Пентагон и НАТО используют новые виды кибероружия в отношении Москвы при помощи сетевой украинской инфраструктуры. Сообщалось, что с начала 2022 года страна отразила свыше 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру.

* - Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.