Посол Украины Пристайко заявил, что НАТО должно умолять Украину вступить в альянс

Страны НАТО должны умолять Украину присоединиться к альянсу, так считает украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны НАТО должны умолять Украину присоединиться к альянсу, так считает украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Об этом сообщает издание Newsweek.

«В какой-либо стране есть миллион вооруженных людей и ветеранов, закаленных в боях? Если вам кто-нибудь необходим из тех, кто не просто готов, а знает, как и что нужно делать, попросите Украину. Умоляйте ее стать частью альянса», - заявил Пристайко.

Киев уже неоднократно говорил о своем желании вступить в альянс в ускоренном режиме, но в самом НАТО подчеркивают, что на это уйдет много времени.

Например, Украина ожидает от НАТО предложения вступить в альянс уже в июле 2023 года. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Хотя ранее США, Германия и Венгрия заявляли о том, что в обозримой перспективе говорить о вступлении Киева и предоставлении ему плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) никто не должен.