Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T Фото: ТАСС

Власти Германии передали Украину вторую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

По информации Spiegel, Киев получил ее 16 апреля. Это вторая система ПВО IRIS-T, переданная Украине Германией, Берлин должен поставить еще две.

Напомним, в октябре прошлого года Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T. Передача состоялась рядом с границей Украины и Польши.

IRIS-T является самой современной системой ПВО Германии и представляет собой зенитный комплекс наземного базирования, предназначенный для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак.

Как писал сайт KP.RU, ранее Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, который будет включать системы противовоздушной обороны, ракетные системы, а также «тонны» боеприпасов.