Госдума разрешила родителям участников спецоперации брать кредитные каникулы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума приняла во втором чтении новый закон, который расширяет социальные гарантии для членов семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне действия специальной военной операции. Согласно документу, родители и супруги участников СВО смогут оформлять кредитные каникулы.

«В течение всего периода действия кредитных каникул, предоставленных участнику специальной военной операции, члены его семьи - созаемщики - смогут не платить по кредиту. И это не будет считаться просроченной задолженностью», - рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также, в случае если военнослужащий погибнет, или если он будет признан инвалидом первой группы, кредит спишут с его родителей, если они являются созаёмщиками. Таким образом гарантируется, что в случае каких-либо тяжёлых обстоятельств бремя задолженности не ляжет на родителей участника спецоперации.

В Госдуме отметили, что закон распространяется на те случаи, в которых заёмщик определил дату начала льготного периода начиная с 21 сентября 2022 года. В старой версии закона приостановка кредитных обязательств касалась только супругов, детей до 18 лет, детей старше 18 и 23 лет, если они являются инвалидами или проходят очное обучение.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Госдуме поддержали поправку об аннулировании выданного ранее гражданства за дискредитацию армии России.