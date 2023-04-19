Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны Фото: Андрей МИРЕЙКО

Государственная дума РФ в среду, 19 апреля, приняла закон, который приравнивает жителей осажденного Сталинграда к категории ветеранов Великой Отечественной войны.

Закон был рассмотрен и принят в третьем чтении.

Сайт VOLGOGRAD.KP.RU ранее рассказывал о внесении в Госдуму законопроекта, который приравнивает статус жителей осаженного Сталинграда к статусу ветеранов Великой Отечественной войны. Когда закон вступит в силу, те, у кого есть награда «Житель осажденного Сталинграда», будут получать те же меры социальной поддержки, что и ветераны Великой Отечественной войны. Речь идет о ежемесячной денежной выплате, пенсионных льготах, обеспечении жильем в случае нуждаемости, а также бесплатном предоставлении протезно-ортопедических изделий.

Сообщалось, что для реализации закона потребуются дополнительные средства из федерального бюджета: свыше 611 млн рублей в 2023 году и более 639 млн рублей в 2024 году.

Напомним, соответствующие поправки в российское законодательство были подготовлены правительством РФ. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, жители осажденного Сталинграда заслуживают «наибольшего уважения», а о том, чтобы они получили те же льготы, что и ветераны, поручился президент РФ Владимир Путин.