Главы МИД России и Венесуэлы раскритиковали политику Запада во время встречи в Каракасе, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Венесуэлы Каракас. Встреча с президентом страны Николасом Мадуро и главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем прошла в традиционно-дружественной атмосфере. В процессе стороны выразили осуждение политики Запада в вопросе односторонних санкций, о чём пишет пресс-служба российского дипведомства.

«Необходимо объединить усилия для противодействия попыткам шантажа и незаконному одностороннему давлению Запада», - призвал Лавров во время беседы с Хилем.

Россия и Венесуэла сошлись во мнении, что страны Запада, и в частности США, оказывают давление на суверенные государства и дестабилизируют международную политическую обстановку, когда вводят односторонние санкции. Стороны договорились взаимодействовать в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, ради обеспечения полицентричного мироустройства, верховенства международного права и поддержания глобальной стабильности.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Лавров указал на недобросовестность США. По словам главы МИД России, Вашингтон регулярно лукавит и обманывает другие страны, и доверия ему крайне мало.