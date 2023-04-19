Госдума России приняла законопроект об увеличении социальных налоговых вычетов

Госдума приняла законопроект об увеличении социальных налоговых вычетов Фото: Мария Бакланова

Государственная дума приняла законопроект об увеличении размера налоговых вычетов по расходам на образование, лечение и покупку лекарств.

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, документом предлагается увеличить сумму, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка, – с 50 до 110 тысяч рублей. Сумма, с которой россияне смогут получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств, будет увеличена со 120 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, законопроектом вносятся поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на снижение налогов при покупке отечественного оборудования. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, такая мера будет способствовать развитию технологического суверенитета России.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей, лечение и приобретение лекарств.