Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 13:19

Госдума России приняла законопроект об увеличении социальных налоговых вычетов

Сумма вычета по расходам на обучение ребенка будет увеличена до 110 тысяч, на лечение и покупку лекарств - до 150
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госдума приняла законопроект об увеличении социальных налоговых вычетов

Госдума приняла законопроект об увеличении социальных налоговых вычетов

Фото: Мария Бакланова

Государственная дума приняла законопроект об увеличении размера налоговых вычетов по расходам на образование, лечение и покупку лекарств.

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, документом предлагается увеличить сумму, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка, – с 50 до 110 тысяч рублей. Сумма, с которой россияне смогут получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение и покупку лекарств, будет увеличена со 120 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, законопроектом вносятся поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на снижение налогов при покупке отечественного оборудования. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, такая мера будет способствовать развитию технологического суверенитета России.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей, лечение и приобретение лекарств.