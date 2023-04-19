Водителей предупредили о возможных пробках на российско-казахстанской границе в Оренбуржье

Из-за дорожных работ возможны пробки Фото: Олег ЗОЛОТО

На российско-казахстанской границе в Оренбургской области могут возникнуть пробки. Об этом сообщили порталу 56orb.ru в Пограничном управлении ФСБ России по региону.

Пробки могут возникнуть из-за ремонта дорожного полотна. Специалисты обновляют дорожное покрытие на участке подъезда к пункту пропуска Маштаково. На этом отрезке дороги организуют реверсивное движение. Регулировать потоки машин будут светофоры.

Чтобы избежать задержек в пробке между двумя государствами, водителям рекомендуют заранее планировать поездку. Также водителям напоминают, что границу можно пересечь через другой пункт пропуска.

Дорожный ремонт в районе Маштаково планируют завершить в августе 2023 года. Кроме того, в этом году планируется реконструкция автомобильного пункта пропуска «Сагарчин» в Акбулакском районе.