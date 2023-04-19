AT: поддержка НАТО попыток украинской армии захватить Крым приведет к катастрофе

Помощь Киеву от НАТО в ударе по Крымскому мосту приведет к прямому столкновению альянса с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Издание Asia Times предостерегло НАТО от поддержки желания президента Украины Владимира Зеленского в весеннем контрнаступлении ВСУ разрушить Крымский мост.

“Для того, чтобы дать шанс широко разрекламированному южному наступлению, Украина и ее ближайшие союзники, США и Великобритания, должны будут попытаться разрушить Керченский мост”, заявил эксперт Уве Парпарт в своей статье.

По его мнению, украинская армия самостоятельно не способна провести успешное контрнаступление и войти на полуостров, поэтому нуждается в помощи Западных союзников. Однако, если НАТО поддержит ВСУ в желании захватить полуостров, это приведет к прямому столкновению альянса с Россией.

Напомним, недавно обозреватель Asia Times Стивен Брайен высказал схожее мнение. По его мнению, ВСУ не способны без помощи НАТО атаковать полуостров, но участие альянса приведет к “большой катастрофе”.

О желании захватить Крым недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская армия уже морально и технически готовится к захвату полуострова. Полковник ВСУ Петр Черник недавно раскрыл подробности этого плана. По словам военного, Киев попытается разрушить Крымский мост и истощить блокадой находящихся в Крыму военных и мирных жителей.