Замминистра обороны Павлюк: системы ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии прибыли на Украину

Системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии прибыли на территорию Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украину доставлены системы ПВО Patriot из Соединенных Штатов, Нидерландов и ФРГ. Об этом заявил первый заместитель министра обороны страны Александр Павлюк в своем Telegram-канале.

«Системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии прибыли на территорию Украины" - сообщил Павлюк.

Сутками ранее, немецкое правительство заявляло, что комплекс Patriot, который Киеву обещали практически с самого начала СВО, доставлен на Украину. Кроме того, от Германии украинские военные получили 16 грузовиков Zetros и два автомобиля для охраны границ.

19 апреля также президент Южной Кореи Юн Сок Ёль высказался о возможности оказания военной помощи Украине. Это первое высказывание Сеула о готовности предоставить оружие Киеву спустя более года после исключения возможности поставок вооружения.