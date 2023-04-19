Специалист Ситнов объяснил правила чистки компьютера от грязи Фото: REUTERS

Эксперт по «компьютерному железу» и гаджетам, преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовал при чистке компьютера от пыли и особенно его монитора не применять спирт, указав на то, что он портит специальное покрытие экрана.

«Разрушу миф, что загрязнения с любых поверхностей можно смывать спиртом. Для экрана это вредно. Если говорить об экранах смартфона, это вредно для олеофобного покрытия, а на монитор компьютера или ноутбука это отрицательно влияет на антибликовое покрытие», - уточнил специалист.

Ситнов посоветовал намочить чистую тряпку из микрофибры и протереть ее монитор, напомнив также о специальных салфетках для ЖК экранов.

Клавиатуры, по словам эксперта, необходимо чистить в несколько этапов. Изначально необходимо, перевернув клавиатуры, вытряхнуть всю пыль из нее, после чего при помощи кисточки вымести забившуюся грязь, можно аккуратно использовать пылесос.

«После этого нужно протереть поверхность слегка намоченной тряпкой. Если клавиатура механическая, то можно воспользоваться экстрактором для снятия клавиш и прочистить клавиатуру более тщательно», - рассказал эксперт.

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