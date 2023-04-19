Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе Угледара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские средства противовоздушной обороны сбили штурмовик Воздушных сил Украины в районе Угледара в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, два украинских истребителя МиГ-29 был сбит Воздушно-космическими силами России рядом с населенными пунктами Новоукраинка и Сергеевка в ДНР. Еще один Су-25 российская авиация сбила в Харьковской области.

Как писал сайт KP.RU, подразделения ВДВ России заблокировали Артемовск с северной и южной окраин, а штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города. Кроме того, российские силы пресекли попытки Вооруженных сил Украины контратаковать северо-западной и центральной частях Артемовска.