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НовостиВ мире19 апреля 2023 14:14

Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что неожиданная реакция России на санкции привела к провалу США

Рикардс предупреждал, что санкции США против России обречены на провал
Сергей ЧИКОВ
Россия вышла победителем из экономического противостояния с США

Россия вышла победителем из экономического противостояния с США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning заявил, что Россия неожиданным для США образом обернула санкционное давление себе на пользу и победила в экономическом противостоянии с Западом.

“Если сложить все санкции вместе, то многие ожидали снижения российского ВВП на 25% в 2022 году. Это масштабно. Но в действительности тогда российская экономика пережила лишь легкое замедление, а не крах, который многие предсказывали”, – заявил Рикардс.

Также он отметил, что и ранее предупреждал о том, что планы Запада навязать свою волю России экономическим давлением “станут не просто провалом, а гораздо хуже”. Санкции, по его мнению, не могли разрушить экономику России, а в итоге и навредили самой Америке.

Напомним, издание Global Times также недавно отметило, что давление США на Россию, несмотря на неоднократно показанную эффективность в отношении других стран, не сработало на Россию.

Французский политик Франсуа Асселино недавно назвал “нескончаемой шуткой” постоянное введение новых санкций против России, ответив, что постоянное расширение ограничений является показателем безуспешности предыдущих Западных рестрикций.