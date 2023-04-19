Названы продукты, которые категорически нельзя есть перед сном

Терапевт Чиркова заявила, что на ночь категорически нельзя есть фастфуд, шоколад и еду со специями Фото: pixabay.com

Терапевт Ольга Чиркова рассказала в беседе с NEWS.ru, что на ночь категорически нельзя есть фастфуд, шоколад, а также добавлять в блюда специи и пить кофе, уточнив, что что «быстрая еда» содержит много жира, стимулируя в организме выработку кислоты в желудке, что провоцирует изжогу.

«На ночь категорически нельзя употреблять фастфуд, в нем слишком много жира, стимулирующего выработку кислоты в желудке, что приводит к изжоге. Специи перед сном также вызывают изжогу», - рассказала эксперт.

Чиркова отметила, что кофеин содержится не только в кофе, но также и в шоколаде, который тоже оказывает возбуждающий эффект на нервную систему, повышая риск бессонницы. Она также предупредила, что и белок в большом количестве замедляет пищеварение, рекомендуя перед сном есть свежие овощи.

Специалист отметила, что любая еда на ночь будет отрицательно влияет на организм человек, способствуя ожирению, а также заболеваниям ЖКТ и развитию усталости на фоне нарушений сна.