Молдавия высылает сотрудника посольства России после инцидента с главой Татарстана Миннихановым

Молдавия высылает сотрудника посольства России после инцидента с Миннихановым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии объявила персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе после инцидента с отказом во въезде в республику главе Татарстана Рустаму Минниханову.

«Принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе», – заявил журналистам пресс-секретарь МИД Молдавии Филип Кожокару.

Кроме того, еще двое сотрудников российской дипломатической миссии лишены специального допуска в аэропорт.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии решило вызвать посла России в Кишиневе Олега Васнецова после инцидента с отказом во въезде в страну Минниханову. В молдавском правительстве сочли поведение главы Татарстана в аэропорту Кишинева ненадлежащим.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минниханова не пустили в Молдавию, назвав его нежелательным лицом. По прилете в Кишинев ему и делегации Татарстана заявили, что они являются «нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну». Им даже не дали выйти из самолета, однако причины такого решения не объяснили.