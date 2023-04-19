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НовостиЭкономика19 апреля 2023 14:43

Международный инвестиционный банк перенесёт штаб-квартиру в Россию из-за политики США

Раньше штаб-квартира МИБ находилась в Будапеште
Сергей КУДРИН
Международный инвестиционный банк перенесёт штаб-квартиру в Россию из-за политики США

Международный инвестиционный банк перенесёт штаб-квартиру в Россию из-за политики США

Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Международный инвестиционный банк (МИБ) заявил о том, что перенесёт свою штаб-квартиру из Будапешта в Россию. Причиной тому стали санкции США и отзыв венгерскими властями своих представителей из финансовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе МИБ.

«С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном Инвестиционном Банке, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию», - заявили в МИБ.

Также в организации заявили, что предложили властям Венгрии начать денонсацию соглашения о местопребывании Международного инвестиционного банка в стране. МИБ подчеркнул, что придерживается исключительно интересов исполнения своих обязательств, и готов использовать любые законные инструменты для их защиты.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США запланировали беседу с послами Киргизии и Казахстана о соблюдении санкций против России.