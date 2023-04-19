Путин призвал включить в программу развития новых регионов РФ ответственность министров и вице-премьеров

Путин призвал включить в программу развития новых регионов РФ прямую ответственность федеральных министров и вице-премьеров Фото: REUTERS

В программе развития новых регионов России должна быть зафиксирована прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за результаты, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Правительство завершает подготовку программы развития новых регионов. В этой программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат», – сказал он в ходе совещания с членами кабинета министров.

Как отметил глава государства, без поддержки Москвы руководители в новых регионах РФ не смогут решать накопившиеся там задачи. Эти проблемы усугубились на фоне событий последних восьми лет, добавил Путин.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, программа развития новых регионов России уже полностью согласована, в нее включены более 300 мероприятий, а также строительство и ремонт тысячи объектов.

Напомним, на прошлой неделе президент подписал закон о введении московского времени в новых регионах России.

Ранее Путин поставил задачу быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России.