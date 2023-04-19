Что произошло за день: главные события

Российские бойцы за прошедшие сутки освободили три квартала в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России сообщило, что подразделения воздушно-десантных войск РФ блокировали Артемовск с северной и южной окраин, а штурмовые российские подразделения за сутки освободили три квартала на северо-западе, в центре и на юго-западе города.

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