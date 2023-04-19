В Киргизии депутаты предложили перевести язык на латиницу

Парламентские депутаты Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева предложили перевести киргизский язык на латиницу. Такая инициатива прозвучала на заседании в среду, 19 апреля.

По мнению депутатов, данная мера позволит сохранить государственный язык.

«Чтобы действительно провести реформу и сохранить язык, нужно сделать переход на латиницу», - заявил депутат Токтошев.

Его инициативу поддержала коллега Камила Талиева. Она отметила, что это нужно было сделать давно. Председатель национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев заявил, что если будет принято политическое решение о переходе на латиницу, то специалисты готовы начать процесс.

В результате проект конституционного закона «О государственном языке Кыргызской Республики» приняли во втором чтении. Согласно ему в обязательном порядке необходимо использовать киргизский язык при документообороте почти во всех сферах деятельности. Инициаторы проекта также отметили, что официальный русский язык не будет дискриминироваться, он может использоваться в качество дублирующего.

В апреле Киргизию и многие другие страны посетят сотрудники Министерства финансов США. Они намерены обсудить противодействие обходу антироссийских санкционных мер.