Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях от посещения новых регионов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин вернулся из поездки в новые регионы страны - Херсонскую область и Луганскую народную республику. Во время видеосовещания глава государства поделился своими впечатлениями, и поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину срочно навести порядок на КПП «Гуково».

«Там невозможно проехать. Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович, с дорожниками поговорите. Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий», - говорит президент.

По словам Путина, когда он приехал на КПП - там находилось бесчисленное количество грузовых гражданских автомобилей, которые из-за дорожных проблем стоят на пункте пропуска в гигантской пробке. Многие пытаются объезжать «Гуково», однако скоро, уверен президент, там не только проехать, но и пройти будет невозможно.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин призвал включить ответственность министров и вице-премьеров России в программу развития новых регионов страны.