Ветврач Шеляков предупредил об увеличении подделок среди лекарств для животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с РИАМО предупредил, что впервые за долгое время среди лекарственных препаратов от клещей для животных появились фальсификаты.

Как сообщает эксперт, это не проявлялось примерно 15 лет, отметив, что даже с использованием надежных препаратов животных все равно продолжают кусать насекомые. Шеляков заявил, что препарат принимали исправно, однако эти таблетки заказывали на онлайн-маркетплейсе. По его словам, теперь пошел фальсификат, а большое число западных кормов ушло с российского рынка.

«На фоне, опять же, увеличивающегося спроса опять пошло снижение качества. Возможно, просто с истекшим сроком хранения, может быть, просто откровенные фальсификации, когда упаковки очень похожие, таблетки очень похожие, а на самом деле совсем не то», - отметил эксперт.

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