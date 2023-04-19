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НовостиОбщество19 апреля 2023 15:12

Ветврач Шеляков предупредил об увеличении подделок среди лекарств для животных

Как сообщает эксперт, это не проявлялось примерно 15 лет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Ветврач Шеляков предупредил об увеличении подделок среди лекарств для животных

Ветврач Шеляков предупредил об увеличении подделок среди лекарств для животных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с РИАМО предупредил, что впервые за долгое время среди лекарственных препаратов от клещей для животных появились фальсификаты.

Как сообщает эксперт, это не проявлялось примерно 15 лет, отметив, что даже с использованием надежных препаратов животных все равно продолжают кусать насекомые. Шеляков заявил, что препарат принимали исправно, однако эти таблетки заказывали на онлайн-маркетплейсе. По его словам, теперь пошел фальсификат, а большое число западных кормов ушло с российского рынка.

«На фоне, опять же, увеличивающегося спроса опять пошло снижение качества. Возможно, просто с истекшим сроком хранения, может быть, просто откровенные фальсификации, когда упаковки очень похожие, таблетки очень похожие, а на самом деле совсем не то», - отметил эксперт.

Ветеринар Динара Бархатова, как сообщал Life.ru заявила, что в весеннее время рацион собак и кошек не должен характеризоваться дефицитом витаминов, но при этом не рекомендовала кардинально менять питание питомцев.

Ветеринар Богдан Галкин назвал самые важные признаки простуды у котов. Как сообщал ФАН, специалист отметил, что зачастую такой недуг возникает из-за неправильного кормления, а состояние у заболевшего питомца вялое и он отказывается от еды.