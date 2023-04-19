Путин объяснил личное посещение штабов в Херсоне и ЛНР нежеланием отвлекать военных от дел

Путин рассказал, почему решил лично посетить военных в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что решение лично посетить штабы военных в Херсонской области и ЛНР было принято для того, чтобы не отвлекать их от выполнения задач.

“Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют”, – заявил российский лидер, отметив, что оперативная обстановка в этих регионах требует их постоянно присутствия на месте.

Напомним, в понедельник, 17 апреля 2023 года, Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. В ходе визита президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже поделился подробностями поездки Путина в зону конфликта. Он отметил, что Владимир Путин поздравил военных с пасхой, а также подарил им икону «Спас Нерукотворный», оригинал которой будет передан Путиным в Храм Вооруженных Сил.