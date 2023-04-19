“Это вопрос времени”. Илон Маск заявил о возможности дефолта в США

Илон Маск заявил о возможном дефолте в США Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск допустил объявление дефолта в США. По мнению предпринимателя, это всего лишь вопрос времени.

“Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт”, – сообщил Маск у себя в соцсетях.

В начале 2023 года глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что в Америке существует реальная угроза суверенного дефолта. По ее словам, если не принять мер, то уже в июне Штаты окажутся неспособны обслуживать свои долговые обязательства

Позже Минфин США заявил, что дефолт нанесет «непоправимый вред» американской экономике, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности и призвал правительство рассмотреть такие «экстраординарные меры», как например приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды и обслуживающие бюджетников.

Президент США Джо Байден назвал возможный дефолт катастрофой для Америки и заявил, что не допустит его объявления Соединенными Штатами. Сайт KP.RU рассказывал, что привело США на грань дефолта и как на это влияют предстоящие выборы президента Америки.