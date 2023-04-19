Бывший аналитик ЦРУ Джонсон допустил, что утечка секретных данных Пентагона была спланированной акцией

Слив секретных данных Пентагона мог быть спланированной акцией американских чиновников Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что недавняя утечка в открытый доступ секретных данных Пентагона может быть спланированной акцией некоторых чиновников Белого дома. По его мнению, данная акция может быть подготовкой общественного мнения к провалу политики Вашингтона на Украине.

“Штаты не обладают тем промышленным потенциалом, который позволил бы регулярно снабжать ВСУ всем необходимым количеством артиллерийских снарядов, орудий или самолётов”, – заявил Джонсон, отметив, что американцы также встревожены укреплением союза России и Китая.

Напомним, в начале апреля 2023 года 21-летний летчик Нацгвардии США Джек Тейшейра устроил самый крупный за десятилетие слив секретной информации Пентагона. Эта утечка не только раскрыла сотни секретов, от брешей в украинской ПВО до особенностей того, как Штаты шпионят за своими союзниками, но и поставила под угрозу планы Киева на предстоящее контрнаступление и дальнейшую поддержку Украины Западом.