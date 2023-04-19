Экс-советник Кучмы Соскин предрек полный крах киевского режима из-за действий Зеленского

Олег Соскин предрек крах киевского режима из-за действий Зеленского Фото: кадр видео

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек крах киевского режима из-за действий руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

“Это по сути крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушения всей системы государства и общества”, – заявил политик в своих соцсетях.

Соскин считает, что власти Украины не справляются со своими обязанностями из-за недостатка опыта. По его словам, они “занимаются чем угодно, только не реальным делом”. Он отметил, что основные проблемы Украина испытывает в экономической и финансовой областях. Также он отметил снижение деловой активности и разрушение народного хозяйства страны.

Напомним, Соскин ранее призывал Зеленского сменить курс страны либо уйти в отставку. По его мнению, политика Киева ущемляет права и свободы украинцев и ведет к разрушению государства. Также он напомнил о насильственной мобилизации украинских мужчин и сокрытии информации о реальных потерях ВСУ.

Тем временем Зеленский планирует продолжение конфликта и заявляет о предстоящем контрнаступлении украинской армии. Соскин считает, что ВСУ не способны провести серьезное наступление, а недавняя утечка секретных документов Пентагона и вовсе может привести к отказу Западных союзников от поддержки Киева. Оставшись без военной помощи, ВСУ не смогут выстоять против России. По мнению Соскина, это может произойти летом 2023 года.