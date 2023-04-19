Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине

В США анонсировали новый пакет военной помощи ВСУ от Пентагона Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировал новый пакет военной помощи украинской армии. В него войдут артиллерийские боеприпасы, снаряды для РСЗО и другое вооружение.

“Позднее сегодня администрация Байдена-Харрис объявит новый пакет оборонного содействия Украине... Объявление будет сделано госдепартаментом и министерством обороны”, – заявила Жан-Пьер на брифинге, отметив, что данные вооружения в очередной раз будут взяты из наличия на складах ВС США.

Напомним, прошлый пакет помощи стоимостью более двух с половиной миллиардов долларов Пентагон сформировал в начале апреля 2023 года. В него вошли боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, 400 гранатомётов и примерно 200 тыс. боеприпасов к ним.

В МИД РФ отмечали, что подобные меры поддержки Киева являются свидетельством прямого участия США и Западных союзников Украины в конфликте. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что кризис был бы давно решен, если бы не поставки оружия ВСУ.

Схожее мнение высказывал и бывший президент США Дональд Трамп. По его мнению, финансовая поддержка Киева мешает дипломатическому урегулированию конфликта, который он мог бы прекратить в течение суток, если бы находился на посту президента.