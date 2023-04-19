Президент Чехии Павел: НАТО подумает о приёме Украины в альянс после завершения конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Петр Павел встретился 18 апреля с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбегом в Брюсселе, и по итогам этих переговоров заявил, что Североатлантический альянс может подумать о приёме Украины в свои ряды только после завершения конфликта.

«Страны НАТО смогут подумать о приёме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся», - заявил Павел.

Несмотря на это, альянс готов и дальше поддерживать киевский режим, как оружием и военной техникой, так и деньгами. Альтернативы этой поддержке, как отметил президент Чехии, пока что нет, а принимать Киев в ряды НАТО пока что преждевременно.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинский посол Вадим Пристайко публично заявил, что страны НАТО должны «умолять» Украину присоединиться к ним.