Минюст США отказался признавать Россию «страной-спонсором терроризма» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель министра юстиции США Лиза Монако заявила, что Вашингтон не одобряет идею признания России «страной-спонсором терроризма», несмотря на то, что чиновница не знает о возможных юридических препятствиях для этого решения.

Среди западных стран существует список государств, которые признаны спонсорами терроризма, и начиная с 2022 года ведутся обсуждения того, стоит ли вносить в этот реестр Россию в связи с проведением военной спецоперации на Украине. США с самого начала выступили против этой инициативы.

Как заявляли в Вашингтоне, решение Белого дома не вносить Россию в реестр - окончательное, несмотря на многочисленные требования киевских чиновников и некоторых членов Конгресса США. На данный момент в перечне государств-спонсоров терроризма числятся только Иран, Куба, Сирия и КНДР.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Латвия официально присудила России звание «страны-спонсора терроризма» ещё в августе 2022 года.