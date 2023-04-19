В Московской области раскрыли массовое убийство, совершенное 27 лет назад Фото: Артем КИЛЬКИН

В Московской области раскрыли жестокое убийство, и произошло это спустя 27 лет. Это была месть – убийцы мстили за изнасилование сестры одного из них. Но, оказалось, что самосуд они совершили над невиновными людьми.

Трагедия случилась 4 августа 1995 года. Тогда 17-летняя жительница города Люберцы прибежала к старшему брату в слезах. Она рассказала, что ее изнасиловали в частном доме неподалеку.

На тот момент старшему брату было 28 лет, и он решил разобраться с обидчиком сам. На помощь пришел приятель и, вооружившись пистолетами ТТ и ПМ они отправились на разборки.

Мужчины бросили в окно дома боевую гранату, а потом ворвались внутрь. Внутри было двое мужчин и женщина. Они были шокированы взрывом и слабо отрицали обвинения в изнасиловании.

Всех троих под дулами пистолетов посадили в машину и вывезли в лесополосу рядом с городом Железнодорожный. Мужчин расстреляли сразу, а женщину отвезли в другой лес и тоже убили, чтобы не оставлять свидетеля.

Как стало известно сайту mk.ru, чудом один из мужчин смог выжить. С серьезными ранениями выбрался на дорогу, чтобы попросить помощи. Тогда сыщики быстро установили стрелков, но доказать их вину не смогли.

И вот, спустя 27 лет все же удалось задержать преступников, добыв новые доказательства. Наконец заговорили свидетели, которые раньше боялись давать показания, так как один из стрелков состоял в криминальной группировке. Один из задержанных за убийство стал сотрудничать со следствием, а вот второй пока не признает свой вины.

Выяснилась и еще одна деталь – погибшие не имели никакого отношения к изнасилованию. Настоящего насильника тоже удалось найти. Его уже осудили.

А стрелкам предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, сейчас они под стражей.