Власти Киева заявили о затоплении города из-за повреждения Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повреждения Каховской ГЭС вызвали наводнение в Киеве, наложившись на весенние паводки. Уровень воды в столице Украины поднялся на метр выше нормы, из-за чего многие улицы оказались подтоплены. Об этом сообщил глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук.

«Сегодня имеются повреждения на Каховской ГЭС, которая теперь работает не в полном технологическом режиме, поэтому и нарушается весь цикл технологических работ самих ГЭС», - говорит Ткачук.

Известно, что весенние паводки и разлив Днепра сказался на всей Украине, из-за чего в шести регионах 1564 частных домохозяйства оказались в воде. Уровень воды в реке давно пытался вырваться наверх, однако его удавалось сдерживать за счёт работы гидроэлектростанций.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВСУ стягивают войска к правому берегу Днепра, чтобы попытаться формировать реку и напасть на занятое российскими войсками левобережье.