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НовостиПолитика19 апреля 2023 20:16

Командир отделения ВСУ Кривенко заявил, что Артемовск следовало сдать после потери ключевых высот

Кривенко: В Артёмовске повторяется сценарий Соледара, и город давно нужно было сдать
Сергей КУДРИН
Командир отделения ВСУ Кривенко заявил, что Артемовск следовало сдать после потери ключевых высот

Командир отделения ВСУ Кривенко заявил, что Артемовск следовало сдать после потери ключевых высот

Фото: REUTERS

Командир одного из отделений ВСУ Владимир Кривенко раскритиковал приказы командования, заявив о том, что Артёмовск давно следовало сдать, сразу же, как только Украина потеряла ключевые высоты в городе. Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».

«Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут (украинское название Артёмовска) чуть больше город, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит», - заявляет Кривенко.

Среди проблем, с которыми столкнулись бойцы ВСУ как в Соледаре, так и в Артёмовске, Кривенко назвал плохую подготовку новобранцев и отсутствие качественной коммуникации между подразделениями. Это привело к многочисленным потерям. По мнению Кривенко, город нужно было оставить ещё в январе 2023 года.

«Многие бойцы, которые сидят под обстрелами, думают: "Мы лохи какие-то, нас командование использовало как мясо, загнало сюда в окопы», - подчёркивает командир.

Ранее KP.RU сообщил о том, что подразделения ВДВ России заблокировали южную и северную окраины Артёмовска, взяв остатки украинских боевиков в клещи. Штурмовые отряды тем временем освободили ещё три квартала города.