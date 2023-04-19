Командир отделения ВСУ Кривенко заявил, что Артемовск следовало сдать после потери ключевых высот Фото: REUTERS

Командир одного из отделений ВСУ Владимир Кривенко раскритиковал приказы командования, заявив о том, что Артёмовск давно следовало сдать, сразу же, как только Украина потеряла ключевые высоты в городе. Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».

«Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут (украинское название Артёмовска) чуть больше город, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит», - заявляет Кривенко.

Среди проблем, с которыми столкнулись бойцы ВСУ как в Соледаре, так и в Артёмовске, Кривенко назвал плохую подготовку новобранцев и отсутствие качественной коммуникации между подразделениями. Это привело к многочисленным потерям. По мнению Кривенко, город нужно было оставить ещё в январе 2023 года.

«Многие бойцы, которые сидят под обстрелами, думают: "Мы лохи какие-то, нас командование использовало как мясо, загнало сюда в окопы», - подчёркивает командир.

Ранее KP.RU сообщил о том, что подразделения ВДВ России заблокировали южную и северную окраины Артёмовска, взяв остатки украинских боевиков в клещи. Штурмовые отряды тем временем освободили ещё три квартала города.