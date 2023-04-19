Депутат Бессараб призвала ужесточить наказание за выброс мусора в неположенном месте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме предложили ужесточить наказание для людей, выбрасывающих мусор в неположенном месте. С инициативой выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб. В настоящий момент законодатель предусматривает штраф для нарушителя в 3 тыс.рублей. Если же увеличить сумму наказания, то можно решить данный вопрос.

Парламентарий привела в пример европейцев, которые пропускают на пешеходных переходах людей. Но делается это вовсе не из-за высокой культуры, а потому что штрафы за подобное нарушение стали неподъемными.

Если пойти подобным путем и увеличить соразмерно штрафы за выброс мусора, то проблема тоже решится. Нарушителей станет меньше.

Ведь если человек уверен, что ему ничего не будет на мусор – это один момент. А вот если он знает о наказании, то желание выбрасывать отходы в неположенном месте, отпадет.

- Должно быть понимание неотвратимости наказания. Воспитывать нужно в том числе и административными взысканиями. Тогда наши дороги, улицы, тротуары станут чище, — сказала депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».