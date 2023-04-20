Большинство россиян поддерживают проведение субботников

Большинство россиян поддерживают проведение субботников. Оказалось, что коммунистическая традиция, которая досталась нам из Союза, и сейчас популярна.

Согласно исследованию, проведенному сервисом Зарплаты.ру, оказалось, что 38% работодателей до сих пор обязывают сотрудников участвовать в субботниках и большинство (68%) это поддерживают.

Они уверены, что все должны участвовать в данных мероприятиях. А вот 21% респондентов не поддерживают инициативу. По их мнению, убирать территорию должны коммунальщики.

Только 11% полагают, что каждый должен лично решать участвовать в субботниках или нет, а вот принуждения быть не должно.

9% принципиально не принимают участия в весенних уборках, пишет портал "Новые известия".

Среди тех, кто принимает участие в субботниках, 36% руководствуются желанием внести посильный вклад в благоустройство территории.

А 34% хотят жить в чистом городе, а 8% намерены поддерживать хорошую традицию.

Многие отмечают, что субботник – это не только полезное дело, но и отличный повод сплотить коллектив. Об этом говорят 65% респондентов, а вот 35% с ними не согласны.

Субботник — отличный тимбилдинг, совместная уборка сплачивает коллектив и делает отношения между коллегами более теплыми — считают 65%, с ними не согласны 35%.